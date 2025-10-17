Fabián: “Tenemos que ajustar piezas y mejorar en defensa”

El Calvo Escola Lubiáns 2025-2026 Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns se enfrenta este sábado (Pabellón Carballo Calero, 20 horas) al Patín Mieres en partido correspondiente a la cuarta jornada de la OK Liga Bronce.

El choque supone una buena oportunidad para desquitarse del 5-1 encajado hace siete días ante otro rival asturiano, un Roller que dada su condición de recién descendido es uno de los máximos favoritos para el ascenso a la división de Plata.

Para Fabián, capitán del conjunto carballés, aún reconociendo que el Roller fue mejor, el 5-1 de Oviedo fue “bastante engañoso” y se debió “a todo un cúmulo de situaciones”.

Explica así que los asturianos se pusieron muy pronto con un 2-0 “porque ofensivamente son muy buenos y nos empezaron marcando con un lanzamiento exterior. Al minuto quedamos en inferioridad numérica y nos marcaron el segundo y luego llegaría el 3-0 en otro tiro exterior, que tampoco supimos tapar bien”.

Los carballeses acortaron distancias antes del descanso y tras el paso por los vestuarios, “nosotros ya estuvimos más metidos en el partido y dispusimos de tantas ocasiones como ellos, pero los goles siguieron cayendo de su lado”, señala Fabián.

Para él, en esa fase del partido “no jugamos mal, pero nos faltó acierto en remate ante un rival con más ritmo de bola”. Ese mal comienzo de los partidos es sin duda una factor a subsanar por el Escola Lubiáns.

“Estamos tratando de analizar entre todos esa situación para corregirla porque lo cierto es que empezamos siempre a remolque, algo que ya nos pasó también en pretemporada. Verte por detrás tan pronto cambia totalmente la forma de gestionar un partido, aunque salvo en el caso del Roller, que es un equipo muy sólido, también nos ha servido para darnos cuenta de que tenemos capacidad para remontar”, apunta el capitán del Escola.

Fabián no duda de que van a encontrar soluciones para mejorar el rendimiento defensivo y evitar verse por detrás a las primeras de cambio, para lo que pide algo de tiempo a los aficionados.

“Han venido tres jugadores nuevos y también un nuevo entrenador, por lo que somos un equipo en fase de construcción y hay que dar un margen suficiente para conjuntarse, encajar bien todas las piezas y asimilar los nuevos sistemas”.

Lo que le hace ser tan optimista es “el gran ambiente que hay en la plantilla y las ganas con las que se trabaja en los entrenamientos”.

“Estamos todavía en la cuarta jornada y es una liga muy larga, por lo que toca tener paciencia y seguir trabajando duro en los entrenamientos”, añade.

También cree que los próximos compromisos, en los que no tendrán que afrontar largos desplazamientos, van a servir para que el equipo se reencuentre con las victorias, empezando por este sábado ante el Patín Mieres.

Por último, el jugador carballés asegura que las lesiones de la pasada temporada están ya olvidadas “aunque queda alguna secuela” y destaca la importancia de que varios juveniles estén entrenando toda la semana con el primer equipo: “Vienen muy contentos y es algo que puede ser muy importante para el club, máxime porque en Galicia para categoría nacional no hay mucho dónde ir a buscar jugadores”.

“El Patín Mieres tiene una buena mezcla de jugadores séniors de primer año y juniors”

Al respecto de su rival de esta noche, Fabián advierte de que “es un equipo que esta temporada cambió bastante, aunque tiene una buena mezcla de jugadores séniors de primer año y de júniors, por lo que se conocen bien ya que llevan años jugando juntos”.

También destaca los buenos resultados que consiguieron en pretemporada y las dos victorias en tres jornadas sumadas en la liga, por lo que vaticina un choque igualado y difícil.

Los carballeses esperan el enfrentamiento con ganas y se han conjurado para revertir la tónica de partidos anteriores y asegurar los 3 puntos en juego. “Tenemos que hacernos fuertes en nuestra pista, pero para ello no podemos hacer concesiones de salida”, dice el capitán del equipo.