Malpica acogerá el Nacional de SUP Olas y la Liga de Longboard los días 25 y 26 de octubre

El contenido del evento se dio a conocer en un acto celebrado ayer en Malpica Cedida

El fin de semana del 25 y 26 de octubre se celebrará en Malpica el Campeonato de España de SUP Olas y la Liga Nacional de Longboard, bajo la organización de One Surf Academy y contando con el apoyo de la Federación Española de Surfing, la Federación Gallega de Surf y la Xunta de Galicia.

La cita combinará deporte, música y ambiente de surf en la playa de Area Maior.

El contenido del evento se dio a conocer ayer en un acto celebrado en la localidad marinera que contó con la presencia del alcalde, Eduardo Parga; la concejala de Noelia Freijeiro; y Toni Varela y Carlos Fernández, representantes de One Surf Academy.

Durante la presentación los organizadores agradecieron el apoyo de Turismo de Galicia y del Concello, además de destacar la importancia de contar con instituciones que impulsen eventos que ayuden a poner en valor el deporte, el mar y el turismo sostenible.

El viernes habrá una nueva presentación para conocer la programación más en profundidad.

Por lo de pronto ya se sabe que el apartado musical contará con las actuaciones de Spoonfuls, formación con gusto por los ritmos del blues; Pladur (música punk); y de un dj.

Como servicios complementarios se dispondrá de un mercadillo y de una carpa-bar, además de otros alicientes como el sorteo de material de surf valorado en más de 2.000 euros.