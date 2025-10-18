El Bergantiños busca su tercer triunfo consecutivo

El central Fito intenta cortar un balón obstaculizado por un rival en el partido ante el Valladolid Promesas | Raúl López Raúl López Molina

El Bergantiños intentará continuar hoy (17.00 horas) con su buena dinámica y lograr el tres de tres, es decir, su tercera victoria consecutiva en el campeonato.

Los carballeses atraviesan un gran momento tras haber encadenado dos triunfos que les han permitido escalar posiciones y situarse en la séptima plaza, con 11 puntos, los mismos que la Segoviana, que cierra actualmente los puestos de play-off.

En frente estará un Burgos Promesas que también llega en un buen estado anímico.

El filial burgalés consiguió el pasado fin de semana su primera victoria en la categoría ante otro recién ascendido, el Atlético Astorga (1-0).

El cuadro visitante es un equipo al que le gusta ser protagonista, asociarse.“É un conxunto con moito talento, como todos os filiais. Ten futbolistas de moito nivel ofensivo, con moita capacidade de transitar en ataque”, recalca el entrenador del Bergantiños, Simón Lamas, que advierte de que el conjunto burgalés destaca por su movilidad en ataque posicional y por su buen juego a balón parado, factores que los rojillos deberán tener muy en cuenta a la hora de construir el plan de partido.

El técnico manifiesta su intención de seguir ilusionando a la afición, aunque es consciente de que en As Eiroas los partidos suelen ser muy igualados y se deciden por detalles.

“Vamos intentar manter a continuidade, tanto nós como o público, do partido do Valladolid Promesas, que foi moi intenso. Que todos fagamos cada quince días un espectáculo que nos motive”, apuntó.

Además, el entrenador valoró positivamente la recuperación de jugadores importantes, algo que refuerza el ánimo del vestuario. En el último encuentro ya se pudo ver sobre el césped a Keko, que regresó tras un mes de ausencia, y también a Darío Germil, después de dos jornadas sin poder participar.

Otra buena noticia para el técnico es que Diego González no tendrá que cumplir el partido de sanción, por lo que podrá estar disponible para este compromiso.

El conjunto carballés llega este encuentro tras varios partidos complicados, en lo que acabaron con uno menos. “Creo que iso non fixo darnos conta de que o equipo ten capacidade de resilencia e de adaptación e que sabe sufrir en momentos determinados”.

A pesar de los buenos resultados el equipo es prudente, saben que tienen que salir dispuestos a dar todo de sí para conseguir el objetivo, ganar.

Lamas ve una mejoría diaria en su plantilla y confía en que la afición pueda comprobarlo hoy en As Eiroas.

El técnico espera que el equipo mantenga la línea de las últimas jornadas y logre la que sería su segunda victoria consecutiva en casa, un paso más para “seguir sumando e mirando cara adiante” y consolidar las buenas sensaciones que el conjunto viene mostrando.

El Femenino cayó en Vigo en el último minuto

El duelo en lo más alto de la tabla de Tercera Federación de Fútbol Femenino que este sábado libraron el As Celtas B y el Bergantiños Femenino acabó con victoria de las primeras por 2-1.

De esta forma las viguesas siguen contando sus partidos por victorias y se distancian más de las carballesas, hasta ayer segundas clasificadas.

Las rojillas merecieron mejor suerte ya que completaron un gran partido en A Madroa y se lo pusieron muy difícil a las olívicas.

Las carballesas aguantaron bien la ofensiva local y en el minuto 60 se adelantaron con un gol de Noe Gómez.

Un doblete de Candela, el segundo cuando el cronómetro marcaba el minuto 90, echaron por tierra el buen trabajo de un conjunto visitante que sigue en crecimiento.