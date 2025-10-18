El Calvo Escola Lubiáns vuelve a la senda del triunfo ante el Mieres

El goleador carballés Álex Pérez en plena acción Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns reencontró este sábado la senda del triunfo al imponerse en su pista al Patín Mieres por 5-3.

Los carballeses volvieron a empezar perdiendo pero luego tomaron el mando y ya no lo soltaron en un choque igualado y en el que Álex Pérez, con sus 4 goles, fue la gran figura de su equipo.

Al descanso se llegó con empate (2-2). Álvaro Trigo a falta de poco más de 4 minutos para el final, llevó la tranquilidad al marcar el definitivo 5-3.