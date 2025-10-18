Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Calvo Escola Lubiáns vuelve a la senda del triunfo ante el Mieres

Los carballeses se impusieron por 5-3 a los asturianos en un partido en el que Álex Pérez fue la figura al marcar 4 de los goles

Manuel Froxán Rial
18/10/2025 23:49
El goleador carballés Álex Pérez en plena acción
El goleador carballés Álex Pérez en plena acción
Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns reencontró este sábado la senda del triunfo al imponerse en su pista al Patín Mieres por 5-3. 

Los carballeses volvieron a empezar perdiendo pero luego tomaron el mando y ya no lo soltaron en un choque igualado y en el que Álex Pérez, con sus 4 goles, fue la gran figura de su equipo. 

Al descanso se llegó con empate (2-2). Álvaro Trigo a falta de poco más de 4 minutos para el final,  llevó la tranquilidad al marcar el definitivo 5-3.

