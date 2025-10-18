Deportes
El Calvo Escola Lubiáns vuelve a la senda del triunfo ante el Mieres
Los carballeses se impusieron por 5-3 a los asturianos en un partido en el que Álex Pérez fue la figura al marcar 4 de los goles
El Calvo Escola Lubiáns reencontró este sábado la senda del triunfo al imponerse en su pista al Patín Mieres por 5-3.
Los carballeses volvieron a empezar perdiendo pero luego tomaron el mando y ya no lo soltaron en un choque igualado y en el que Álex Pérez, con sus 4 goles, fue la gran figura de su equipo.
Al descanso se llegó con empate (2-2). Álvaro Trigo a falta de poco más de 4 minutos para el final, llevó la tranquilidad al marcar el definitivo 5-3.