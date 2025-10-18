El Sofán busca ante el Sigüeiro su segundo triunfo en O Carral

Una jugada del Sofán-Órdenes (2-3) de liga | raúl lópez Raúl López Molina

El Sofán es el único de los tres representantes costeros que milita en Preferente que afronta en su campo el compromiso de la séptima jornada liguera.

Los carballeses reciben este domingo en O Carral (17.30 horas) al Sigüeiro FC-ED Xuventude Oroso, al que necesitan ganan para seguir instalados en posiciones de play off.

Al conjunto del área compostelana también le urge sumar puntos aunque por motivos bien distintos, ya que está inmerso de lleno en la zona que abocn al descenso de categoría.

El Sofán está cuajando una buena temporada, y aunque ya cayó en casa en dos ocasiones ante rivales punteros como Órdenes y Negreira, no debería tener problemas para sumar los 3 puntos en juego.

Otro que necesita de forma imperiosa la victoria es el Paiosaco, toda vez que aún no ha conseguido ninguna en la seis jornadas que van disputadas.

Los de A Porta Santa han tenido que conformarse hasta ahora con 3 empates por lo que acuden al campo del Cultural Maniños (17.00) con la ilusión de romper esa mala racha para ganar en confianza y empezar a remontar en la tabla, en la que son ahora mismo penúltimos.

Por último, un Dumbría que sigue con bajas pero que está pletórico de moral juega en el campo del Miño (18.00 horas) con la intención de sumar la segunda victoria a domicilio de lo que va de temporada.

1ª Futgal y Liga da Costa

Este domingo también se disputa la séptima jornada de liga en 1ª Futgal.

Por lo que respecta al Grupo II, los emparejamientos para los equipos costeros son estos: Club do Mar-Racing San Lorenzo (12.00), Castriz-Bertamiráns (17.00), Praíña-Muxía (16.30), Queixas-Fisterra (17.00), Esteirana-Boimorto (17.30) y Tordoia-Camariñas (17.00).

Por lo que a la Liga da Costa se refiere, este domingo se juega la sexta jornada después del Xallas-San Lorenzo (4-0) del sábado.

Los choques previstos para la tarde dominical son los siguientes: Outes-Monte Louro (16.30), Corcubión-Malpica (17.00), Sporting Zas-Cabana, (18.30); Corme-Porteño (17.00); Muros-Ponteceso (17.00); Sofán B-Baio (12,15); y Soneira-Mazarcios (18.00).

Tercera Futgal

En Tercera Fútgal se disputa también la sexta jornada liguera, con estos partidos: Muxía B-Inter de Brens (13.00); Cee-Baíñas (16.00): Lira-Volantes de Baño (17.00); Nantón-buño (17.00); Coristanco-Laxe (17.00); y Cerqueda-Oza (18.45 horas).

En el Grupo III se juegan el San Martiño-Mesía (16.30); Rodís-Abellá (17.00); Vila de Ordes-Atl. Cercedense (19.00); y Vilasantar-Bergantiños (19.30).

Por último, en el grupo el Xuv. Laracha recibe al Coruña Arboco (17.00)