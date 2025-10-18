Victorias del Basket Xiria y del Calvo Xiria de balonmano

Imagen del partido Basket Xiria-Bosco de la jornada anterior Raúl López Molina

Los primeros equipos de las secciones de baloncesto y balonmano de la AD Xiria salieron airosos de los compromisos a domicilio que tenía este sábado por la noche.

Basket Xiria sumó su tercer triunfo consecutivo en 3ª FEB al imponerse en la pista del Rosalía por 75-81 (33-46 al descanso).

Por su parte, el Calvo Xiria también se llevó el derbi disputado en la pista del Balonmano Culleredo por 20-24 (10-10 al descanso) después de un partido muy disputado que se decidió en la segunda parte.