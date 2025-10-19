El Paiosaco encuentra en Fene la ansiada primera victoria del curso

El Sofán se mostró muy superior al Sigüeiro Raúl López Molina

a derrota sufrida por el Dumbría (2-0) en su visita a Miño impidió que la séptima jornada liguera de Preferente saliese redonda para los tres representantes costeros que militan en la categoría.

La nota más relevante fue sin duda el primer triunfo conseguido por el Paiosaco, gracias al 1-2 arrancado en el campo del Cultural Maniños, mientras que el Sofán goleó al Miño por 3-0 y continúa inmerso en los puestos de promoción.

En el recinto de O Pote de Fene, el equipo de Christian Gómez volvió a estar a buen nivel, si bien en esta ocasión sus jugadores tuvieron más acierto en la definición.

Tampoco esta vez las cosas empezaron bien para los verdiblancos, que encajaron un gol en una acción aislada del rival apenas superados los 20 minutos de juego.

Tan solo 10 más tarde, Rubén restablecería las tablas con una gran volea desde 4 metros más atrás de la frontal del área y en la que el balón entró ajustado al palo.

Con 1-1 se llegó al descanso y en la segunda parte continuó el dominio y las ocasiones de los de la localidad de la feria, que acabarían sumando su primer triunfo gracias a otro buen disparo desde fuera del área de Josiño a falta de media horas para el final.

En O Carral el Sofán no se dejó sorprender por un necesitado Sigüeiro. Julián empezó a inclinar la balanza y con 1-0 se llegó al descanso.

En la segunda los locales siguieron a buen nivel hasta que Dani Pena y Marcos Montero sentenciaron con dos nuevos goles.

Los visitantes dispusieron de un remate al palo en la primera mitad y en la segunda se les anularon dos goles por fuera de juego.

Por último, el Dumbría llegaba a Miño en un buen momento de juego y resultados, pero acabó mordiendo el polvo por 2 goles a 0.

Es la primera derrota fuera de casa del equipo de Pablo Conde que en las tres salidas anteriores había sumado 2 victorias y 1 empate.