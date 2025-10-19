El Queixas se impone al Fisterra por 3-2 y el Camariñas sufre una goleada en el campo del Tordoia

El Club do Mar solo pudo superar a los compostelanos en el tramo final del partido Raúl López Molina

La séptima jornada de 1ª Futgal resultó nefasta para los equipos costeros, al punto de que la única nota positiva corrió a cargo del Club do Mar, que derrotó al Racing San Lorenzo por 2-0.

Los de Caión, sin embargo, no lo tuvieron nada fácil, toda vez que los compostelanos se defendieron en todo momento con mucho acierto.

Hubo que esperar hasta el minuto 78 para que Adrián lograse abrir la lata y al 90 para que Gabriel llevase la tranquilidad definitiva a los aficionados locales.

También jugaba en su campo el Castriz, pero no le sirvió de mucho ya que acabó cayendo por 0-3 ante el Bertamiráns.

Los de Santa Comba salieron sin la necesaria tensión. A los 7 minutos ya habían encajado 2 goles y a la media hora en el marcador campeaban el que sería resultado definitivo.

Azael, autor de los 3 tantos, fue la figura del partido. De forma trepidante también inició su partido el Queixas ante el Fisterra.

A los 20 minutos los visitantes caían 3-0, momento en el que parecieron entonarse, sobre todo desde que Guillermo acortó distancias (minuto 30).

Sin embargo, cuando volvieron a perforar la meta local (min. 90) ya era demasiado tarde.

También cayó el Muxía por 4-1 en su visita a Teo para medirse al Praíña, aunque la goleada de la jornada, 6-0, la encajó el Camariñas en Tordoia.

Otro que no tuvo su día fue la SD Esteirana, que perdió en casa con el Boimorto por 0-2.

Liga da Costa

El Xallas es más líder tras la disputa de la sexta jornada de la Liga da Costa después de que su más inmediato perseguidor, el Malpica, cayese derrotado en su visita a Corcubión por 3 goles a 2.

Los de Santa Comba, en partido adelantado, no tuvieron mayores problemas para imponerse por 4-0 al San Lorenzo de Verdillo.

La tercera plaza del grupo es para un Outes que derrotó al Monte Louro por 4-2, mientras el Baio, que llegaba en buena dinámica, no pasó del empate a 1 gol en el campo del Sofán B.

La jornada se completó con estos marcadores: Corme-Porteño, 3-0; Muros-Ponteceso, 0-2; Soneira-Mazaricos, 5-0; y Sp. Zas-Cabana, 3-2.

El colista es el Cabana, con un empate y una victoria.

3ª Futgal

Importante triunfo del Oza en el campo del Cerqueda, hasta ahora segundo clasificado que cae a la tercera plaza.

Era sin duda el partido de la jornada en la sexta jornada de 3ª Futgal de la Costa y lo resolvió el conjunto carballés con un ajustado 1-2.

La segunda posición pasa ahora al Coristanco, que se impuso por 4-1 al Laxe.

Los restantes marcadores quedaron como sigue: Sp. Seaia-Camelle, 3-2; Muxía B-Inter de Brens, 8-1; Cee-Baíñas, 4-2; Lira-Volantes, 0-2; y Nantón-Buño, 2-0.

El colista es el Camelle que aún no ha puntuado.