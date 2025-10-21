Carballo acoge el sábado el XXIX Memorial Carlos Servando

Marcos Puñal, Daniel Pérez y Daniel Barreiro, durante la presentación del evento Mar Casal

La piscina Carballo Calero de la capital carballesa acogerá el sábado próximo la vigésimo novena edición del Memorial Carlos Servando, una competición pionera en Galicia y cuyos orígenes se remontan ni más ni menos que a comienzos de la década de los años 90.

La organización correrá una vez más a cargo de Salvamento y Socorrismo Carballo (Sysca), en colaboración con la Federación Gallega de Salvamento y el Concello de Carballo.

Durante la presentación del evento, acto que se llevó a cabo ayer en la sede consistorial carballesa, se destacó precisamente la contribución del órgano federativo, que va permitir que la edición de este año coincida con la disputa del Campeonato gallego de distancias cortas, lo que garantiza la presencia el sábado en Carballo de 150 deportistas y de un buen número de familiares.

Más modesta será la participación en el propio memorial, que reunirá a alrededor de 35 participantes de los principales clubes gallegos.

Al acto de presentación asistieron el alcalde, Daniel Pérez; el concejal de Deportes, Daniel Barreiro Quintáns; y Marcos Puñal, directivo del Sysca. También estaba prevista la presencia de la presidenta de la Federación, Nuria Rodríguez, a la que un problema de tráfico impidió llegar a tiempo.

Marcos Puñal destacó que la coincidencia con el Autonómico de distancias cortas, al que asistirán muchos famliares de los deportistas, va a obligar a instalar unas gradas supletorias en la piscina.

El edil de Deportes puso el valor el trabajo del Sysca y aseguró que el Memorial Servando es ya un referente en el calendario deportivo local, además de destacar su impacto social y económico.

Sobre el papel dinamizador que tiene un evento de este tipo incidió también el regidor. Daniel Pérez quiso destacar además el lado humano del Memorial, que perpetúa el nombre de una persona importante en la historia del club Sysca.

Por último, animó a vecinos y visitantes a presenciar un evento “súper explosivo do que disfrutan moito tanto os deportistas como as súa familias”.