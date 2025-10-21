Daniel Remuiñán defiende su liderato en el RallyRACC Costa Daurada

El Toyota de Daniel Remuiñán en una de las pruebas del campeonato Nacho Carballeira

Este viernes se disputa en la localidad catalana de Salou el RallyRACC Costa Daurada.

Se trata de una cita clave en la lucha por el título del trofeo monomarca de Toyota, la GR Yaris Cup Spain, a la que Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras llegan como líderes tras una temporada marcada por la regularidad y el gran ritmo mostrado en cada una de las pruebas, siendo además los únicos participantes que han estado presentes en las cuatro carreras disputadas hasta ahora.

El emblemático RallyRACC celebra su 60ª edición y mantiene su carácter mixto, combinando tramos de tierra y asfalto como en sus últimas temporadas puntuables para el Campeonato del Mundo.

El larachés Daniel Remuiñán afronta la cita con optimismo y prudencia: “Va a ser una carrera complicada, ya que al ser mixta hay que saber gestionarla bien. Esperamos poder mostrar un buen ritmo en la etapa de tierra, que es donde creemos que somos algo más fuertes, y después seguir progresando sobre el asfalto”.

El piloto recuerda asimismo que “jugamos en casa de nuestro mayor rival al título, así que debemos mantener la concentración para no cometer errores que puedan comprometer nuestras opciones”.

Pese a todo, se muestra confiado en sus posibilidades: “Al principio no estábamos en las quinielas, pero hemos demostrado que tenemos nivel para luchar de tú a tú frente a equipos con más experiencia”.