Deportes

Christian Gómez: “El equipo sufría un bloqueo mental”

El entrenador del Paiosaco espera que la victoria ante el Maniños, la primera de la temporada, les aporte tranquilidad y confianza

Manuel Froxán Rial
22/10/2025 22:30
Christian Gómez dando indicaciones en un partido de liga
Raúl López Molina

Hubo que esperar a la séptima jornada liguera para ver ganar al Paiosaco. 

Los de la localidad de la feria se impusieron el pasado domingo en Fene al Cultural Maniños (1-2), gracias a los marcados por Rubén y Josiño.

Ese partido debe marcar un antes y un después para los verdiblancos que, según reconoce su entrenador, Christian Gómez, sufrían una especie de bloqueo mental que espera haber dejado definitivamente atrás para empezar a escalar poco a poco posiciones en la tabla.

“Llevamos haciendo méritos para conseguir mejores resultados, pero el fútbol va de marcar goles y eso era lo que nos estaba faltando. Salvo el día del Burela, que fue superior a nosotros, en los restantes partidos le plantamos cara a todos los rivales y merecimos algo más, pero en jugadas puntuales ellos acertaban y nosotros no, y eso nos estaba pesando mucho”, explica el técnico. 

Christian Gómez achaca la mala racha que venían atravesando a una cuestión psicológica. “Al ver que las cosas no nos salían, sufríamos como una especie de bloqueo mental, algo que ya le había pasado al equipo el año pasado”. 

Pese a la victoria en Fene, el responsable del banquillo del Paiosaco tiene los pies en el suelo y advierte de que “lo difícil viene ahora porque hay que seguir ganando y afrontamos un calendario difícil que nos va a enfrentar a equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla como Betanzos, Negreira, Lalín o Sofán”. 

En cualquier caso, tiene claro que el esperado primer triunfo puede ser muy importante a la hora de “aportarnos tranquilidad y confianza”, virtudes que le venían faltando al equipo por más que sobre el verde no se mostró inferior a casi ningún rival. 

Christian Gómez también agradece la confianza que le ha mostrado en esta etapa difícil tanto la directiva como los aficionados: “El Paiosaco es un club que se suele caracterizar por tener paciencia y no actuar en caliente. La directiva sabe perfectamente cómo trabaja el equipo a lo largo de la semana y sabía también que los frutos de ese trabajo tenían que llegar”.

 El técnico tiene palabras de elogio para los seguidores porque “siempre están al lado del equipo y nos apoyan de manera incondicional. Sin ir más lejos y, a pesar de los resultados que llevábamos, el pasado domingo se desplazaron en gran número al campo del Cultural Maniños y la victoria llegó también en buena parte gracias a ellos. Es un orgullo tener una afición como la del Paiosaco y esperamos seguir brindándoles muchos más triunfos, de forma especial en nuestro campo”. 

El domingo tendrán la primera ocasión para hacerlo con motivo de la visita de un Betanzos que, a pesar de que tampoco empezó bien la liga, “es un equipo sólido, serio y al que resulta difícil marcarle goles, aunque a ellos también les está costando acertar en la portería rival”.

Christian Gómez vaticina un partido “muy disputado y muy táctico” y advierte de que su plantel a tener que estar muy vivo y concentrado durante los 90 minutos porque “tienen un plantel con jugadores de categoría superior y aunque se ha renovado bastante en relación al equipo que bajó de Tercera División la pasada temporada, han hecho incorporaciones de gran nivel”, concluye.

