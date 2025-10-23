El Calvo Xiria busca un nuevo triunfo en la pista del Bueu Atl

Los jugadores del Calvo Xiria recibiendo indicaciones de su ténico, Adrián Dubra,durante un tiempo muerto| Raúl López Molina

El Calvo Xiria afronta la séptima jornada de Primera Estatal desplazándose a tierras pontevedresas, donde le espera el Bueu Atlético, al que se miden este sábado en el pabellón Pablo Herbello (19.00 horas).

El encuentro es crucial para que los carballeses puedan seguir en los puestos altos de la tabla clasificatoria.

Los de Adrián Dubra llegan en buen momento después del triunfo obtenido el pasado fin de semana a domicilio en el derbi ante el Culleredo.

El Xiria conoce perfectamente la rapidez ofensiva de os de Bueu y su capacidad para jugar en transiciones, por lo que los visitantes deberán estar concentrados en defensa y aprovechar sus ocasiones.

Se espera un duelo dinámico , con un ritmo alto y alternativas en el marcador, así como tremendamente disputado de parte da parte.

1ª Autonómica Femenina

En Primera Autonómica Femenina la liga comienza este sábado. Al Calvo Xiria le corresponde jugar en el Vila de Noia (19.30) ante el Mecalia Atlético Gurardés, un rival histórico y de gran tradición, por lo que el partido promete intensidad y mucha pasión, tanta en la pista como en las gradas.

Las carballesas llegan un grupo nuevo pero con ganas de demostrar su potencial ante su afición.

El Vila de Noia se vestirá de verde para acompañar a un equipo que combina juventud, trabajo y carácter, y que quiere hacer de su pabellón un fortín y, para ello, nada mejora ue empezar con una victoria.

1ª Autonómica Maculina

El turno del Calvo Xiria B de 1 ª Autonómica Masculina será el domingo en Vigo (11.30), en donde se enfrentará al Seis do Nadal Coia.

Los carballeses tratarán de hacer valer sus virtudes: denfensa intensa y mucho ritmo en transición.

En frente van a tener a un Seis do Nadal potente y experimentado.