La cita del Autonómico de trial se disputa el domingo en Vimianzo

Salvo que las condiciones meteorológicas lo vuelvan a impedir, este domingo se celebrará en el enclave vimiancés de monte Faro la Copa Galicia de Trial, penúltima prueba del Campeonato de España.

La competición está organizada por el Motoclub O Petouco, en colaboración con la Federación Gallega de Motociclismo.

Está previsto que participar en torno a 45 pilotos de toda Galicia, entre los que figurarán Xurxo Neo y los hermanos Miguel y Marcos Romero, los grandes favoritos para hacerse con el título en la categoría TR1.

El pabellón local lo defenderán los pilotos Manuel Pereira Tajes, Andrés Soto Calvo y Diego Lema Pose, que cuentan con la ventaja de conocer como la palma de su mano los parajes por los que va a discurrir la prueba. Esta prueba de la Copa Galicia de Trial debía haberse disputado el pasado domingo, pero la presencia de la lluvia y la niebla obligó a su suspensión para proteger la integridad física de los corredores