Deportes

Carballo disfrutó de un exitoso Memorial Carlos Servando

La 33ª edición de esta cita de salvamento reunió a 150 deportistas de toda Galicia

Rosa Balsa Silveira
25/10/2025 23:57
Un momento de la cita que se disputó este sábado en Carballo
Un momento de la cita que se disputó este sábado en Carballo
Raúl López

La piscina Carballo Calero de la capital de Bergantiños fue este sábado la capital del salvamento acuático, con la disputa de la 33ª edición del Memorial Carlos Servando y el quinto campeonato gallego de distancias cortas. Gran éxito de una competición pionera en Galicia y cuyos orígenes se remontan a 1992, dos años después de la creación del club Sysca, en el que militaban los socorristas que vigilaban la playa de Razo, entre los que se encontraba Carlos Servando, que falleció trágicamente en un accidente de tráfico. Sus compañeros quisieron rendirle homenaje y mantener viva su memoria a través de esta competición.

 

Más de 150 deportistas de toda Galicia participaron en las diferentes pruebas que se llevaron a cabo a lo largo de todo el día. Participaron ocho clubes: SAL larachés, CN Cerceda, CN Santa Comba, Salvar Arteixo, Club Acuático Umia, Salvour Salvamento Ourense y el Sysca carballés, que un año más se encargó de la organización en colaboración con la Federación Gallega de Salvamento y el Concello de Carballo.

