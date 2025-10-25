El Bergan busca en Santander su cuarto triunfo consecutivo

Simón Lamas, entrenador del Bergantiños Raúl López

14 de septiembre. Esa es la fecha de la última derrota liguera de un Bergantiños que acumula cinco partidos seguidos sin perder y tres ganando. El equipo carballés viaja hasta Santander para medirse este domingo al Rayo Cantabria en busca de su cuarta victoria consecutiva.

El Bergan está firmando su mejor arranque de temporada en Segunda Federación con 14 puntos en siete jornadas que le colocan con quinto clasificado. Por su parte, el filial del Racing de Santander está sufriendo en estos primeros partidos con siete puntos que le ubican en la plaza de playoff de descenso a Tercera.

“É un partido no que temos moitas ganas. Creo que estamos nun bo momento, son tres victorias, pero o equipo amosa día a día que ten fame de máis, que queremos seguir estirando esta boa dinámica de resultados e sensacións. Para nós sería moi importante facer un partido completo fóra da casa, no que poidamos non encaixar. Imos co obxectivo de manter a dinámica, as boas sensacións, nun campo complicado e ante un rival que ten moito talento e moito ritmo”, analiza Simón Lamas, técnico del Bergantiños.

El preparador del equipo carballés tiene claro dónde pueden estar las claves para seguir sumando una semana más: “Imos intentar ser un equipo ordenado defensivamente, igualar o nivel de activación e de ritmo que propón o rival e, a partir de aí, ser nós mesmos, ser valientes con balón e saír a gañar coa ilusión de vernos aí arriba”.