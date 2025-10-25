El Xiria de balonmano cae en la pista del Bueu Atlético

Pichel, en un pasado encuentro en la imagen, fue este sábado el máximo anotador Raúl López

El Calvo Xiria sufrió este sábado la tercera derrota de la temporada al caer por 36-29 en la pista del Bueu Atlántico. Partido complicado para los carballeses en una pista siempre difícil, ante un rival que dominó el marcador desde prácticamente el principio. Comenzó el Xiria poniéndose 1-2, pero los locales fueron tomando ventaja hasta llegar al descanso con siete goles arriba (19-12).

Los de Adrián Dubra salieron en la segunda mitad buscando la remontada y, si bien lograron recortar distancias, no pudieron superar el juego de los locales. Cabe señalar que el máximo realizador del encuentro fue el carballés David García Pichel, con nueve goles.