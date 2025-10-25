Mi cuenta

Deportes

El Xiria suma ante el Xoborg la cuarta victoria y continúa al frente de la clasificación

Los carballeses siguen invictos

Rosa Balsa Silveira
25/10/2025 23:37
Basket Xiria-Xoborg
Curtis Larousse, durante el partido
Raúl López Molina

El Calvo Basket Xiria está siendo la revelación del campeonato tras un brillante inicio de liga, con cuatro victorias en otros tantos encuentros. Los carballeses se impusieron este sábado en el Vila de Noia al Perfumerías Avenida Xoborg de Salamanca por 78-70, un triunfo que los mantiene invictos en lo más alto de la tabla.

Comenzaban los visitantes mandando en el marcador con un 0-4, al que el Xiria daba la vuelta. El choque continuaba con cierta igualdad, hasta que un parcial 8-0 puso a los locales 22-11 arriba. El primer cuarto finalizaba 27-15. El segundo cuarto cayó de lado visitante (18-22), llegando al descanso con 45-37 y todo por decidir. 

La segunda parte fue igualada, con 17-17 en el tercer período y 16-16 en el segundo, pero con el Xiria mandando siempre en el marcador y el Xoborg tratando de recortar distancias, acercándose hasta ponerse a seis puntos. Los carballeses supieron hacer su juego y llevarse el encuentro por 78-70. 

En lo que respecta a las estadísticas del partido, la efectividad en los lanzamientos triples fue pareja en ambos conjuntos, con un 21% de acierto del Xiria (anotó seis de 28 intentos) y del 20% del Xoborg. En cuanto a los tiros libres, los locales estuvieron más acertados, con un 72% de eficacia frente al 53% del rival. 

Por otro lado, el Xiria capturó 45 rebotes (14 ofensivos y 31 en defensa) por 32 de su rival. Además, los locales sumaron veinte asistencias, cinco más que su contrincante, además de realizar dos tapones. 

Curtis Larousse, del Xiria, fue el MPV del partido, máximo anotador con 27 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias en los 35 minutos que estuvo en pista.

