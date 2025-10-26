Mi cuenta

Deportes

Empate sin goles del Paiosaco y victoria del Sofán por la mínima

Octava jornada de liga en Preferente

Redacción
26/10/2025 23:44
Paiosaco y Betanzos, este domingo en A Porta Santa
Paiosaco y Betanzos, este domingo en A Porta Santa
Raúl López

 Paiosaco 0-0 Betanzos Dos de los equipos potentes de la Liga se enfrentaron en A Porta Santa con la clara intención de dar un golpe sobre la mesa tras un dubitativo inicio de curso. Y el encuentro dejó un empate sin goles que aumenta las preocupaciones de unos y otros. El conjunto local se queda en puestos de descenso (15º con 7 puntos).

En el partido salió mejor plantado el Betanzos, que jugó en campo contrario durante una primera mitad en la que se acercó varias veces, aunque sin grandes ocasiones de peligro. Tras el descanso reaccionó bien el Paiosaco, que en el primer cuarto de hora amenazó con un tiro desde la frontal que sacó bien el portero Jesús. Poco a poco el Betanzos volvió a equilibrar el duelo, hasta que en el tramo final amenazó por córners y con sendas ocasiones de Piquero y Jon, pero no logró batir al guardameta Dani Moreno. 

Dubra 0-1 Sofán La fiabilidad del Sofán quedó patente en el Juan Baleato, donde el equipo de Pablo Torreira no falló ante el cuadro que cierra la clasificación en estos momentos. Y eso que el equipo no empezó del todo bien y se mostró algo impreciso en los primeros 45 minutos, donde hubo pocas ocasiones. Pero la versión fue mejor tras el descanso y, en una falta lateral, Iraitz aprovechó una segunda jugada para empalar y poner el definitivo 0-1. A partir de ahí pudo y debió sentenciar el Sofán, pero no hubo más goles. 

