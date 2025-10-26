Monte Faro disfrutó del mejor trial de Galicia

Trial de Vimianzo Raúl López

Los motores del Campeonato Gallego de Trial volvieron a rugir este domingo en Vimianzo después de que el mal tiempo obligara a aplazar la jornada la semana pasada. La cita, organizada por el Moto Club O Petouco en colaboración con la Federación Galega de Motociclismo y el Concello de Vimianzo, reunió desde primera hora de la mañana a los más de cuarenta competidores llegados de diferentes lugares de Galicia.

Las rocas, el barro y el agua convirtieron este entorno en el lugar perfecto para poner a prueba la destreza de los deportistas, que demostraron su talento pese a las inclemencias del tiempo. El recorrido, cerrado y dividido en diez zonas señalizadas, obligó a los pilotos a completar dos vueltas en cada una de las categorías establecidas.

Los ganadores de TR1, TR3, TR4 y TR5 fueron Xurxo Neo Suárez, Ángel Froilán Fernández Arosa, Yoesdan Hernández Siles y Jorge Sánchez Rivas, respectivamente. Asimismo, en TR4 infantil alcanzó el primer puesto Marco Labayos Fernández; en TR5 infantil, Kilian Marques Taimil; en Alevín, Mateo Cobas Ogando; en Clásicas A, Antonio Pérez Orozco; y, en Clásicas B, Esteban Martínez Bello.