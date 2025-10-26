Un Bergan intratable vuelve a ganar y es cuarto en la tabla

Marru, atacante del Bergantiños, celebra su gol | Adriel Sierra

Sigue intratable el Bergantiños. Con los goles de Marru y Darío, uno en cada parte, firmó el cuarto triunfo consecutivo tras superar a domicilio al Rayo Cantabria por 1-2.

Los diez primeros minutos fueron de claro dominio del equipo local, pero fue el Bergan el que hizo diana en su primera aproximación al área rival. Se cumplía el minuto once cuando una interceptación en la salida de balón desde atrás de la zaga local terminó con la asistencia de Iago Novo hacia Marru, quien, desde la frontal del área, soltó un derechazo ajustado al palo con el que superó la estirada de Laro, el portero del equipo rayista.

El gol dio alas al elenco de Simón Lamas, que pasó a controlar el ritmo del encuentro a su antojo, con una presión en bloque alto, comandada por Iago Novo y Darío, que dio sus frutos al recuperar rápidamente la posesión del balón. El partido parecía bajo control del equipo carballés hasta que, en los compases finales del primer tiempo, un sorpresivo disparo lejano de Adrián Argos se coló por la misma escuadra de la portería de un Santi Canedo que nada pudo hacer, pese a su estirada, para evitar el gol del empate.

En la reanudación del choque, y al igual que aconteció en la primera mitad, el Rayo Cantabria, espoleado con el gol psicológico de Adrián Argos, pasó a llevar de nuevo el mando del encuentro y merodeó las inmediaciones del área del Bergantiños. Y al igual que había sucedido en el primer tiempo, el conjunto de Simón Lamas hizo diana en su primera presencia en el área local y volvió a adelantarse en el marcador en el minuto 60. De nuevo con Marru como protagonista, pero esta vez de asistente, encargado de servir un envío en profundidad a Darío, que superó a Laro con un sutil toque para establecer el 1-2, que ya fue definitivo. El Bergan volvió a adueñarse del balón y asustó de nuevo al filial racinguista tan solo seis minutos después, con un tiro desde el vértice del área de Koke que buscaba la escuadra, pero ante el que respondió Laro con una gran intervención para evitar el 1-3.

El esfuerzo realizado comenzó a pasar factura a la escuadra rojilla, pero el Bergan supo sufrir para aguantar las embestidas de un Rayo Cantabria que comenzó a colgar balones al área, bien defendidos por el equipo rojillo para asegurar la cuarta victoria consecutiva, en una serie magnífica que le ha permitido sumar 16 de los últimos 18 puntos en liza, y situarse a solamente dos del Fabril, líder del grupo.