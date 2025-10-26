Victoria del Lubiáns en la pista del Compañía de María

Los jugadores del Lubiáns celebrando un gol de esta temporada Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns sumó este domingo su tercera victoria de la temporada al imponerse por 2-3 en su visita a la pista del Compañía de María. Derbi provincial muy igualado en el que los carballeses sumaron los tres puntos.

Comenzaban anotando los visitantes por medio de Álvaro Trigo, pero poco después igualaba la contienda el conjunto local con un gol de Aron Torrado El capitán del Lubiáns, Manu Ruibal, ponía el 1-2 con el que se llegaría al descanso. Tras el paso por vestuarios el Compañía de María volvía a poner las tablas en el marcador con un gol de Drago. Nuevamente se adelantaba el cuadro carballés, con un tanto de Alejandro Pérez, que ponía el definitivo 2-3. El Lubiáns ocupa la cuarta plaza con diez puntos, a cinco del líder, el Roller Oviedo.