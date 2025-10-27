Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Camariñas fue el único equipo de la zona que milita en Primera Futgal que venció en esta jornada

Los camariñanes se impusieron por 4-1 en el derbi disputado ante la SD Esteirana

Redacción
27/10/2025 22:21
El Club do Mar arrancó un empate sin goles en Calo
El Club do Mar arrancó un empate sin goles en Calo
Raúl López Molina

La octava jornada liguera tampoco resultó propicia para los equipos de la Costa que militan en Primera Futgal, toda vez que el único equipo que logró sumar los 3 puntos en juego fue el Camariñas. 

Los camariñanes tenían derbi ante la Esteirana, a la que acabaron derrotando por un claro 4-1. 

Los goles locales fueron obra de Diame, Adán, Javier y Nuno, mientras que José Antonio González hizo el gol del honor de los de Esteiro. 

El otro equipo de la zona que puntuó fue el Club do Mar. Los de Caión empataron sin goles en el campo del Calo. 

Fue un partido jugado de poder a poder, en el que los visitantes merecieron algo más. 

El Fisterra, por su parte, cayó con estrépito en Ara Solis, 0-5, ante el Praíña; el Castriz perdió en Santiago 2-0 con el Racing San Lorenzo; y el Vizoño se llevó los 3 puntos de Arliña ante el Muxía (2-3).

