La Liga da Costa se aprieta por la zona alta de la tabla

San Lorenzo y Sofán B ganaron a domicilio esta jornada Raúl López Molina

El hecho de que el líder Xallas no fuese capaz de pasar del empate en el campo del Mazaricos fue muy bien aprovechado por equipos como el Malpica, que no falló en casa y ahora está a tan solo 1 punto de los de Santa Comba, mientras que el Baio está a 2 y Corcubión y San Lorenzo, a 3.

El derbi jugado en Pino do Val resultó muy igualado. En la primera mitad el marcador no se movió, pero al poco de la reanudación Bryan adelantó a los de Santa Comba.

Al minuto Sergio restableció las tablas y, a falta de un cuarto de hora, Kevin consumó la remontada. El Xallas se volcó y Alberto hizo dos minutos después del definitivo 2-2.

También lo tuvo difícil el segundo clasificado para derrotar por 2-1 a un Sp. Zas que se adelantó antes del cuarto de hora por medio de Salah. Luis Manuel, al filo de la media hora y nada más empezar la segunda parte, dio la victoria al SCD Malpica.

El Baio se despidió de su césped del Platas Reinoso, que va a ser renovado, goleando al Soneira en la segunda mitad (4-0) con goles de Souto, José M. Pazos, Rubén y Fernando.

Mucho más igualada resultó el Outes-Corcubión, que se acabaron llevando los visitantes por un ajustado 2-3.

Por 1-2 también ganó el San Lorenzo en Monte Louro. Los goles de Marcos Corral y Javi Pérez colocan a los carballeses en la quinta plaza.

Otro equipo del municipio carballés, el Sofán B, también ganó a domicilio, en este caso al Ponteceso por 0-1. El único gol del encuentro fue obra de Daniel Calvete en el descuento.

Con triunfo visitante finalizó asimismo el Cabana-Corme (2-4). Los cormeláns ganaban por 0-4 en el minuto 70 gracias a los goles de Yago, Israel (2) y Borja.

Los cabaneses maquillaron el marcador en los minutos finales por medio de Brais Fontenla (2).

La goleada de la jornada se vivió en el Porteño-Muros (8-1). Al descanso ya se llegó con triunfo ventaja local (5-1)