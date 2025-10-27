Simón Lamas: “Fue nuestro mejor partido fuera de casa”

Once inicial con el que salió el Bergantiños en el campo del Rayo Cantabria Adriel Sierra

El Bergantiños avanza en la liga a velocidad de crucero.

Los carballeses sumaron el domingo en los campos de El Astillero su cuarta victoria consecutiva tras superar al Rayo Cantabria por 1-2.

Los goles de Marru y de Darío Germil le sirven para colocarse en el grupo de cabeza, con tan solo 2 puntos menos que el líder, el filial del Deportivo.

El equipo sigue transmitiendo muy buenas sensaciones, uno de los motivos por lo que Simón Lamas no ocultaba su satisfacción tras el choque. “Hicimos un partido muy completo, el mejor de cuantos hemos jugado fuera de casa en lo que llevamos de liga. En la primera parte controlamos y dominamos sobre todo desde la presión y la organización defensiva”, dice el técnico.

Al respecto incide en que “supimos neutralizar muy bien las virtudes del rival, que apenas si dispuso de ocasiones, a parte del gol que marcaron de un tiro lejano”.

El Bergantiños también estuvo acertado en el apartado ofensivo, toda vez que en ese primer período pudo marcar algún gol más, además del anotado por Marru en los minutos iniciales. “Dispusimos de varias ocasiones en rápidas transiciones pero no acertamos en la finalización, unas veces porque decidimos mal y otras por el acierto de su portero”, explica Lamas.

Tras el descanso los rojillos no aflojaron: “Tuvimos mucho control de balón y fuimos capaces de jugar en campo rival y en campo propio, atrayendo al rival para encontrar espacios y meter balones por dentro, además de desajustar su primera línea de presión”.

El 1-2 llegaría en otra buena jugada de Marru, con asistencia perfecta a un Darío que no falló en el mano a mano con el meta cántabro. Para el preparador lucense ese 1-2 “hacía justicia e incluso se quedaba un poco corto para los méritos hechos por nuestros jugadores”.

También reconoce que en el tramo final tocó sufrir, si bien resalta la entereza y firmeza mostrada por los suyos: “El equipo demostró madurez y fue capaz de no sufrir demasiado. Supo estar muy bien en esas situaciones de balones largos, centros laterales y saques de esquina”.

“En definitiva”, resume Lamas, “hicimos un encuentro muy completo que refuerza el trabajo que estamos haciendo y demuestra el hambre y la ambición que tiene este equipo”.

El responsable técnico del Bergantiños pone asimismo en valor la progresiva evolución que ha ido experimentando el plantel. “En el arranque liguero sufríamos mucho y ahora estamos demostrando mucha madurez. Fuimos capaces de defender muy bien todas las acometidas del Rayo Cantabría y eso me da muy buenas vibraciones porque, además, ese buen trabajando se está transformando en puntos y victorias que nos acercan a la parta alta y nos dan mucha moral y mucha confianza de cara a los próximos partidos”.

El más inmediato será el que librarán los carballeses el próximo domingo en su recinto de As Eiroas ante el UP Langreo.

Los asturianos representan la otra cara de la moneda. Han empezado mal la competición, al punto de que solo han sumado una victoria en ocho partidos, por lo que ocupan posiciones de descenso.