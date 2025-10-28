Mi cuenta

Deportes

Daniel Remuiñán y Cerqueiras se jugarán el título en La Nucía

La mecánica del Toyota GR Yaris RZ Cup dejó fuera del RallyRACC a la dupla gallega

Manuel Froxán Rial
28/10/2025 22:41
Una avería mecánica en su Toyota GR Yaris obligó a abandonar al piloto larachés
Nacho Carballeira

Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras no tuvieron la fortuna de cara en la penúltima cita de la GR Yaris Cup Spain, que lideraban hasta este fin de semana.

La pareja gallega no pudo mantener su impecable racha de podios tras sufrir dos averías durante el evento: la primera, cuando ocupaban la segunda posición del trofeo monomarca tras el cambio de configuración de tierra a asfalto; y la segunda y definitiva, en la jornada final.

A pesar de ese abandono, Remuiñán se mantiene en la lucha por el título gracias a su regularidad a lo largo de la temporada, por lo que saldrá a por todas en La Nucía (Valencia). 

A falta de esa última carrera, al frente de la clasificación está Sergi Francolí, con 94 puntos; segundo es José Lamela, con 79; y tercero el piloto larachés, con 77. 

Tras la mala suerte sufrida en la penúltima prueba, Remuiñán valoraba lo sucedido. “Desafortunadamente no hemos podido apuntalar nuestro liderato, que era nuestro objetivo. Sabíamos que iba a ser una carrera complicada, por ser la única mixta del calendario y por la dureza de los tramos, especialmente en la etapa de tierra. Sin embargo, hemos sufrido dos problemas mecánicos en los tramos de asfalto. Las carreras son así y la mecánica también es un factor que puede ser clave. En esta ocasión nos tocó cruz, y ahora toca trabajar para intentar pelear por el triunfo en La Nucía, donde además habrá más puntos en juego por el coeficiente especial que tiene”.

También se acordó de su escudería. “Quiero felicitar a mis compañeros Adrián y Jose, que sumaron una victoria y un tercer puesto, respectivamente. Es una pena no haber podido copar por segunda vez en la temporada el podio, porque el equipo ha realizado un gran trabajo durante todo el fin de semana", concluyó.

