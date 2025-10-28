Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Daniela García, de Kárate Carballo, oro en kumite en la sexta jornada de la Liga Nacional

Su compañera de club Uxía Mariño fue séptima en Kumite Juvenil de menos de 52 kilos.

Redacción
28/10/2025 22:48
Daniela García (2ªpor la izquierda) con su medalla de oro | cedida
Cedida

Los jóvenes deportistas de Kárate Carballo tuvieron una destacada actuación en la sexta jornada de la Liga Nacional Infantil y de la Liga Iberdrola de Kárate disputada el pasado fin de semana en Ourense.

La competición reunió a un millar de deportistas de todo el país. Entre las mejores estuvo la carballesa Daniela García Rey, que obtuvo el oro en Kumite juvenil de más de 52 kilos.

Cabe mencionar asimismo el 7º puesto logrado por Uxía Mariño en Kumite Juvenil de menos de 52 kilos. 

También estuvieron a buen nivel Álex, Arón, Van Tien, Raquel, Helia, Aldara y Daniela, pese a que para algunos era su primera participación en una competición nacional.

