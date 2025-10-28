Mi cuenta

Deportes

Volei Dumbría cayó ante el líder Vigo y ya prepara la visita al segundo clasificado

Los dumbrieses se enfrentan el próximo sábado al Rotogal Boiro Voleibol

Redacción
28/10/2025 22:45
Una de las muchas acciones espectaculares que deparó el Volei Dumbría.CV Vigo
Raúl López Molina

El Volei Dumbría cayó derrotado el pasado fin de semana ante el líder CV Vigo, que acabó imponiéndose en el pabellón de O Conco por 1 set a 3. 

Fue un partido muy igualado que pudo decantarse hacia cualquier lado.

El primer set se lo llevaron los locales por un ajustado 25-23 .En el segundo reaccionaron los olívicos para llevarse el parcial por 19-25. 

También caerían del lado visitante el tercero y el cuarto (22-25 y 24-26). 

En los últimos instantes del cuarto set llegaría una decisión arbitral muy protestada por los locales y que pudo cambiar el signo del partido. 

Fue después de un saque local con punto directo que anuló el colegiado por entender que el sacador había pisado la línea, aunque en el video oficial del partido se ve que el saque fue correcto. 

De esta forma, del posible 25-23 que significaría el momentáneo empate a 2 sets, se pasó al definitivo1-3. 

El sábado los dumbrieses visitan al Boiro Voleibol, segundo clasificado

