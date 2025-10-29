El combinado costero participa el próximo sábado en el Autonómico de Selecciones Comarcales

Un partido de la competición de veteranos de A Costa Raúl López Molina

El próximo sábado se disputa en los campos de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias la tercera edición del Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales de Fútbol Veterano, en el que también va a estar representada la Costa da Morte.

En el evento van a participar más de 130 jugadores de toda Galicia representando a los combinados comarcales de A Coruña-Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra, Vigo y A Costa.

La competición dará comienzo a las 10 de la mañana y se dilucidará en formato de fase de grupos y eliminatorias, con partidos de dos tiempos de 30 minutos y cinco de descanso.

En caso de empate, la continuidad se decidirá con lanzamientos desde el punto de penalti.

El seleccionador costero es el muxián Sergio Quintáns, quien ha convocado para este torneo a los siguientes jugadores: Braulio y Pablo Fuentes, del Sporting Zas; Iván Rojo, Iván Rey y Sito, del Atlético Carballo; sergio Álvarez, Angeliño y Cristian Caamaño, del Dumbría; Carliños, del Coristanco; Pablo Portomeñe, del Cabana; Rubén García, Adrián Peña y Mario Rodríguez, del San Ramón; Óscar Suárez y Luki, del San Lorenzo de Verdillo; Víctor Pardiñas y Carlos Varela, del San Román; Diego Díaz, del Nantón; y Dieguito y Adolfo, del Corme.

El conjunto costero empezará midiéndose a la selección de Pontevedra (10.00 horas); y a las 13.00 se enfrentará al combinado de Lugo. Las semifinales se disputarán a partir de las 17.00 horas, en tanto que la final, a celebrar en el campo número 2 de la Torre, está fijada para las 19.00.