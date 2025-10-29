Lubiáns tributa el sábado un homenaje a Evencio Ferrero

El exalcalde de Carballo, Evencio Ferrero (2º i.) y su sucesor, Daniel Pérez (4º), junto a representantes de Lubiáns durante la presentación de un evento del club EC

El Calvo Escola Lubiáns aprovechará su compromiso de la OK Liga Bronce del próximo fin de semana para tributarle un homenaje al exalcalde de Carballo, Evencio Ferrero, que recientemente ha renunciado al cargo para disfrutar de su jubilación.

El reconocimiento será en los prolegómenos del partido que los carballeses afrontarán el sábado, a partir de las 20 horas, ante el CH Oleiros. Desde el club justifican la iniciativa en base a la “trayectoria, dedicación y apoyo constante a la cultura y al deporte de Carballo” por parte de Ferrero, además de resaltar su labor durante los 22 años que permaneció en el cargo y de calificarlo de “figura fundamental en la transformación social, cultural y deportiva” experimentada por Carballo en todo ese tiempo.

También lo definen como “un hombre comprometido con la educación y con la formación deportiva como un pilar esencial para el desarrollo de niños y niñas, marcando un antes y un después en nuestro municipio”.

Por último, le transmiten su agradecimiento y le desean lo mejor en su nueva etapa vital.

Por lo que respecta al partido en sí, va a suponer el segundo derbi consecutivo que afronte el equipo que dirige Ramón Canalda, después del disputado el pasado fin de semana en A Coruña ante el Compañía de María (2-3).

Los puntos en juego son muy importantes, toda vez que los dos equipos marchan en el grupo de cabeza con un balance momentáneo de tres victorias, un empate y una derrota en las cinco jornadas que se llevan disputadas.

Las cifras de goles marcados y encajados son también muy similares. Lubiáns lleva anotados 17, cuatro menos que los de Oleiros, mientras que unos y otros han visto perforada su portería en 17 ocasiones.