Deportes

Más de medio centenar de deportistas del Escola Lubiáns en la III Fase de Niveles de Oroso

Un total de 47 patinadoras y patinadores del club carballés mejoraron su calificación

Redacción
29/10/2025 20:23
Patinadoras y patinadoras del Club Escola Lubiáns que acudieron a la competición celebrada en Oroso
Patinadoras y patinadoras del Club Escola Lubiáns que acudieron a la competición celebrada en Oroso
Cedida

Un total de 52 patinadoras y patinadores del Club Escola Lubiáns, 31 de Carballo y los restantes 21 de Vimianzo, participaron el pasado domingo en la III Fase de Niveles celebrada en Oroso. 

El balance final no pudo ser mejor toda vez que 47 de los deportistas acabaron superando su nivel. 

El logro se debe sin duda al trabajo, esfuerzo y dedicación, tanto de patinadoras y patinadores como de sus entrenadores, y refleja el progresivo crecimiento de la modalidad de patinaje artístico dentro del club

