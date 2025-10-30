Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

El Bergantiños Femenino recibe el sábado en As Eiroas al Orzán

Las carballesas quieren confirmar su buen momento con un triunfo que les permita seguir en la zona alta de la tabla

Redacción
30/10/2025 22:30
Una jugada del Bergantiños-Tomiño de liga
Una jugada del Bergantiños-Tomiño de liga
Raúl López Molina

Después del obligado parón del pasado fin de semana, el Bergantiños Femenino retoma este sábado la competición de la Tercera División recibiendo en su campo a las coruñesas del Orzán SD, partido con comienzo previsto para las 16.00 horas. 

Las carballesas llegan a la cita con la moral y la confianza por todo lo alto luego del gran partido realizado en el campo del As Celtas, líder destacado del grupo que suma los cinco partidos disputados por victorias, aunque la lograda ante las rojillas (2-1) no se materializó hasta el descuento. 

Las jugadoras de Raúl Martos marchan terceras a 5 puntos de distancia de las olívicas. 

El Orzán, por su parte, es quinto, con 8 puntos, 2 menos que sus rivales de la sexta jornada liguera. 

Un triunfo local les permitiría empezar a marcar distancias con un conjunto herculino que en las cinco primeras jornadas ha marcado casi los mismos goles que el Bergantiños (9/8), pero que ha encajado el doble (8/4). l

