El Calvo Xiria quiere volver al buen camino ante el Teucro

Una acción del Calvo Xiria-Teucro de la pasada temporada Raúl López Molina

El Calvo Xiria afronta este sábado un nuevo compromiso de Primera Estatal.

Los carballeses reciben a un Lirón Teucro 80 Aniversario que les pondrá las cosas muy difíciles, toda vez que los pontevedreses están luchando por los puestos de privilegio de la tabla y marchan a tan solo 4 puntos del líder Atlético Novás.

El partido dará comienzo a las 20 horas y promete intensidad, emoción y balonmano de alto nivel, por lo que se espera que el pabellón carballés registre una gran entrada.

El apoyo de la afición será sin duda un factor importante para que los de Adrián Dubra puedan sumar los puntos en juego.

Los verdinegros llegan a la cita con ganas de recuperar su mejor versión y desquitarse de la derrota sufrida hace una semana en Bueu.

El Xiria sigue mostrando luces y sombras y busca mirar de tú a tú a cualquier rival.

El compromiso, el trabajo defensivo y el apoyo de la grada serán fundamentales para superar al Lirón Teucro y convertir el Vila de Noia en un auténtico fortín.

En frente va a estar un Teucro que es de los equipos más sólidos y experimentados del grupo.

La escuadra pontevedresa combina veteranía y calidad individual, con un bloque compacto que sabe gestionar muy bien los tempos de los partidos y una defensa que exige máxima concentración y dinamismo para superarla.

A priori, será un partido de ritmo alto, de muchas transiciones y duelos físicos en la línea de los 6 metros.

El Calvo Xiria deberá incrementar su intensidad y controlar el ritmo frente a un rival que no suele perdonar los errores.

Un triunfo local serviría para reforzar la confianza del grupo y para mantener viva la ilusión por completar una buena temporada.

Para conseguirlo el equipo pide el apoyo del público.