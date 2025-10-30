Mi cuenta

Deportes

Grandes resultados del SAL en el Autonómico de distancias cortas

Los deportistas laracheses lograron cerca de una veintena de medallas

Redacción
30/10/2025 22:27
A la derecha, con indumentaria negra y amarilla, deportistas del SAL larachés
Cedida

El Club Salvamento y Socorrismo Laracha (SAL) tuvo una destacada actuación en el Campeonato Gallego de Distancias Cortas que se celebró en Carballo, coincidiendo con el XXX Memorial Carlos Servando.

La gran mayoría de los deportistas de la entidad larachesa se metieron en el Top 10 en las pruebas individuales, sumando un buen número de podios y victorias. 

Así, Pedro Caamaño Verdía consiguió tres medallas de oro: en 50 metros socorrista; en 25 metros remolque de maniquí; y en 50 metros remalque de maniquí con aletas. También fue plata en 100 metros supersocorrista. 

Noelia Loureiro Serrano se colgó dos oros, en 50 y 100 metros supersocorrista, además de quedar 3ª en 50 combinada de salvamento y 4ª en 25 remolque de maniquí. 

Lucía Añón Sánchez quedó 1ª en 50 combinada de salvamento; 2ª en 100 supersocorrista; y 4ª en 50 socorrista. 

Iria Barreiro Matos logró 4 medallas de plata, mientras que Shaila Rodríguez Rodríguez sumó tres podios y un quinto puesto. 

Entre los diez primeros en sus respectivas pruebas también quedaron Pablo Amado Villar, Borja Díez García, Luis Negreira Mariño, Gabriela Paulos García, Paula Villar Romero, Sofía Mata López, Uxue Casal Pan, Lía Parga Mosquera y Ángela García Pazos. 

Por equipos, el relevo masculino de 4x25 metros combinado acabó segundo y el relevo femenino de 4x25 metros de natación con obstáculos, tercero. 

