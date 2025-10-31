Carballo convoca sus primeros Premios do Deporte

Público siguiendo un partido en el pabellón Carballo Calero Raúl López

Carballo ya tiene sus propios premios deportivos, que nacen para reconocer a las personas y entidades destacadas por sus logros deportivos y por su trabajo en el fomento y promoción de la actividad física y el deporte en el ámbito local. Se trata de una iniciativa surgida en el Consello Deportivo Municipal que llevará por nombre I Premios do Deporte Concello de Carballo y cuya gala se celebrará el viernes 19 de diciembre.

El movimiento asociativo deportivo podrá participar en estos galardones proponiendo candidatos, asistiendo a la gala o siendo premiado. Las bases establecen nueve premios para los más destacados en 2025 en cualquier ámbito (autonómica, nacional, internacional). Se reconocerá así al mejor y a la mejor deportista de Carballo, así como al mejor y la mejor promesa (deportistas de base, para valorar su evolución).

Habrá también un premio ‘Pedras Brancas’ para el equipo o entidad más destacado por su actuación deportivo-competitiva; un premio ‘Carballo Deporte', a la entidad con mayor distinción en la especial contribución a tareas de fomento del deporte y/u organización de actividades deportivas; un premio ‘Arsenio Iglesias’ al mejor entrenador/a de Carballo; un premio ‘Luis Calvo Sanz’ a la institución o entidad con la actuación más distintiva en la colaboración con el deporte local; y un premio ‘Vida adicada ao Deporte’, a aquel deportista, técnico o directivo ya retirado de su actividad deportiva principal con una trayectoria trascendental en el ámbito deportivo local.

Además de estos nueve galardones oficiales habrá una mención especial (o hasta cuatro) para aquellas personas o entidades con labores consideradas destacadas por el jurado, sean o no candidatos. Finalmente, las bases recogen unos galardones generales, como un reconocimiento de logros deportivos competitivos que el jurado considere relevantes en el año 2025 y que no lograran un premio, sean o no candidatos.

Los premios pueden concederse ex aequo o quedar desiertos. Podrán presentar candidatura del 3 al 21 de noviembre –ambos inclusive– las personas físicas y jurídicas interesadas en la promoción del deporte en ámbito territorial de Carballo, a excepción de las candidaturas presentadas por el propio jurado, que podrán hacerlo hasta el día de la deliberación. El jurado será el propio Consello Deportivo Municipal.