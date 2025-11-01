El Bergan recibe al Langreo, un duelo abierto y exigente

Marru, e ante el Burgos Promesas Raúl López Molina

El Bergantiños quiere mantener la dinámica positiva que lo ha llevado a rozar los tres primeros puestos del grupo. Los de Simón Lamas son cuartos en la clasificación, a solo un gol de la Gimnástica Segoviana y con una desventaja mínima de dos puntos respecto al líder, el Fabril. Este domingo (17.00 horas), el conjunto carballés recibe al Langreo, un rival incómodo que ya demostró su competitividad el pasado martes en la Copa del Rey ante el Racing de Ferrol, cayó en la tanda de penaltis.

En liga, el equipo asturiano ocupa la decimoquinta posición, con un balance de cuatro derrotas y tres empates, aunque llega reforzado tras vencer al Atlético Astorga (1-0). El técnico rojillo, Simón Lamas, define al Langreo como “un equipo con un fútbol máis directo, moi ben organizado”.

Destacó la necesidad de ser pacientes para encontrar espacios, mantener la concentración con el balón y estar atentos a las transiciones y al balón parado. También subrayó la importancia de dos jugadores clave en el conjunto asturiano, Pablo Pérez y Guerrero, “futbolistas determinantes na categoría e neste tipo de xogo”. El Bergantiños atraviesa un gran momento de forma y quiere prolongar su racha. A por la quinta “O equipo mostra ambición e ganas de seguir crecendo; vamos mellorando tanto a nivel individual como tamén colectivo”, afirmó Lamas, satisfecho por ir recuperando efectivos cada semana.

El objetivo está claro, sumar la quinta victoria consecutiva y la sexta del curso. “Oxalá a afección nos empuxe”, deseó el entrenador, que destacó la tranquilidad que las da su buena situación deportiva. Más allá del resultado, Lamas quiere que su equipo mantenga su identidad. “Temos que seguir sendo nós mesmos un equipo agresivo, con balón e sen el”.

En el histórico de enfrentamientos, el balance favorece al Langreo, con tres victorias y dos empates, por una solo partido ganado del Bergantiños. Los carballeses buscarán este domingo mejorar esas cifras y consolidarse entre los mejores de la categoría.