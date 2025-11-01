El Sofán se mide al San Tirso, el Dumbría viaja a Puebla y el Paiosaco a Negreira

El Sofán ante el Sigüeiro Raúl López Molina

El Dumbría viaja a A Pobra do Caramiñal para abrir la jornada 9 de los equipos costeros. Se enfrentará hoy al Puebla, a las 12:00. Los de Pablo Conde encadenan dos derrotas consecutivas e intentarán cambiar su suerte y lograr un resultado positivo en su quinto partido a domicilio. Cabe destacar que las dos victorias que ha conseguido el Dumbría han sido fuera de casa, por lo que habrá que ver si en esta ocasión vuelve la fortuna para el conjunto blanquinegro.

El Sofán, que lleva tres semanas sumando puntos, recibe esta tarde al San Tirso, que llega de dos semanas sin puntuar, a las 16:30. Será un duelo interesante, con solo un punto de diferencia: 16 puntos para los de Sofán y 15 para los de Abegondo, lo que promete un encuentro muy igualado.

El rival más complicado le toca al Paiosaco, que viaja al municipal Jesús García Calvo, donde hace unos días jugó la Real Sociedad. Se medirán a un Negreira (17:30), que viene de hacer historia en la Copa del Rey, lo que podría hacer que lleguen más desgastados a este encuentro. A pesar de ello, los de Negreira son uno de los equipos más fuertes de la categoría y salvo en una, han sumado puntos en todas las jornadas disputadas hasta ahora.