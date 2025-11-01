Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Sofán se mide al San Tirso, el Dumbría viaja a Puebla y el Paiosaco a Negreira

Los carballeses están un punto por arriba de los de Abegondo, por lo que se prevé un muy partido igualado

Laura Rodríguez
01/11/2025 23:02
El Sofán se mostró muy superior al Sigüeiro
El Sofán ante el Sigüeiro
Raúl López Molina

El Dumbría viaja a A Pobra do Caramiñal para abrir la jornada 9 de los equipos costeros. Se enfrentará hoy al Puebla, a las 12:00. Los de Pablo Conde encadenan dos derrotas consecutivas e intentarán cambiar su suerte y lograr un resultado positivo en su quinto partido a domicilio. Cabe destacar que las dos victorias que ha conseguido el Dumbría han sido fuera de casa, por lo que habrá que ver si en esta ocasión vuelve la fortuna para el conjunto blanquinegro. 

El Sofán, que lleva tres semanas sumando puntos, recibe esta tarde al San Tirso, que llega de dos semanas sin puntuar, a las 16:30. Será un duelo interesante, con solo un punto de diferencia: 16 puntos para los de Sofán y 15 para los de Abegondo, lo que promete un encuentro muy igualado.

 El rival más complicado le toca al Paiosaco, que viaja al municipal Jesús García Calvo, donde hace unos días jugó la Real Sociedad. Se medirán a un Negreira (17:30), que viene de hacer historia en la Copa del Rey, lo que podría hacer que lleguen más desgastados a este encuentro. A pesar de ello, los de Negreira son uno de los equipos más fuertes de la categoría y salvo en una, han sumado puntos en todas las jornadas disputadas hasta ahora.

Te puede interesar

El ideal gallego

A Laracha impulsa una amplia programación para celebrar el 25N
Redacción
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó en una actividad con los más jóvenes en la edición del año pasado

Expertos de toda España debatirán en Galicia sobre la ciberseguridad global
Redacción
Marru, máximo goleador del Bergan con seis tantos, se prepara para dar un pase ante el Burgos Promesas

El Bergan recibe al Langreo, un duelo abierto y exigente
Laura Rodríguez
Misa y oración comunitaria en el cementerio de Carballo este sábado

Flores y oraciones para todos los santos y seres queridos
Redacción