Derrota del Laracha ante el líder

CB Laracha y Seis do Nadal Raúl López

Complicado inicio de liga para el CB Laracha Galimática en su histórico debut en la Primera División femenina de baloncesto. Cuatro derrotas y una victoria es el balance de las larachesas en las cinco primeras jornadas de competición. Las de Sito Cabado tratan de adaptarse a la categoría e ir progresando en cada jornada.

El pasado fin de semana les tocó un compromiso muy complicado, ante el Vasco Shipping Seis do Nadal, líder invicto e intratable en el grupo gallego de la competición. Derrota en casa por 42-87.

Las larachesas ocupan la onceava posición entre los catorce equipos que conforman la liga, en la que el objetivo es mantener la categoría. El próximo fin de semana toca visita al Chivo Oviedo Sat Logística, en un encuentro que se disputará el domingo a partir de las 18.00 horas.