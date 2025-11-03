El Basket Xiria sigue firme en lo más alto de la clasificación

Jugadores del Basket Xiria en un pasado encuentro Raúl López

Cinco victorias en cinco partidos, único equipo invicto de su grupo y líder en solitario. Es el gran balance del Calvo Basket Xiria en un brillante inicio de liga que le permite a los carballeses soñar con aspirar a algo más que a la permanencia por la que han luchado en las dos últimas temporadas.

Los de Héctor Méndez se impusieron el sábado en la pista del Ucoga Seguros Chantada por 48-58, en un partido que dominaron de principio a fin. Victoria con la que se mantienen firmes en el liderato.

El primer cuarto finalizó 10-18 para los verdes, que se mantuvieron durante todo el partido por delante en el marcador. Durante el segundo cuarto los carballeses se movieron con diferencias de hasta once puntos, si bien el Chantada apretó llegando a ponerse a solo tres de distancia. Al descanso se llegaba con 28-35 en el marcador.

El tercer cuarto se decantó de lado visitante por 9-16. El Xiria llegó a ponerse hasta diecinueve puntos arriba tras endosar a su rival un parcial de 0-9. Los locales respondían con otro parcial de 7-0 que recortaba distancias hasta los doce puntos. Durante el cuarto final el Xiria volvió a moverse con cómodas diferencias, pero sin bajar la guardia. Al final, 48-58 para los verdes.

En cuanto a las estadísticas del partido, el Xiria estuvo más acertado en la mayoría de las facetas. Así, exhibió una efectividad del 22% en los triples –anotó siete de 31 intentos– por un 19% de su rival. En lo que respecta a los tiros libres, la eficacia carballesa fue del 62% (con 15 encestados de 24) y la de los locales, del 50%. Ambos conjuntos estuvieron igualados en cuanto a asistencias, con catorce cada uno.

En lo que respecta a los rebotes, 50 para el Xiria (20 en ataque y 30 en defensa) por 36 del Chantada. Siete balones robados del Xiria por diez del conjunto local, así como 17 perdidos de los carballeses por 14 del Chantada. Finalmente, dos tapones de Xiria y el doble por parte de su contrincante.

A nivel individual, el máximo anotador del encuentro fue el jugador local William Burgos, con quince puntos, seguido del visitante Curtis Larousse, con trece. El ala-pívot francés del Xiria redondeó una buena actuación con once rebotes y tres asistentes en los 27 minutos que estuvo en la pista. Curtis Larousse es el máximo anotador del Xiria en lo que va de liga, con 70 puntos.

La próxima cita para los de Héctor Méndez será en el carballés pabellón Vila de Noia ante el Universidad de Oviedo, el próximo sábado a las 17.15 horas.