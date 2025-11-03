El Bergan cae a la cuarta posición tras perder 0-1 ante el Orzán

Bergantiños y Orzán, en As Eiroas Raúl López

Segunda derrota consecutiva para el Bergantiños, que el pasado sábado cayó por la mínima ante el Orzán en As Eiroas (0-1). Un gol de Daniela Macedo cuando pasaba un cuarto de hora de juego decidía el partido ante un Bergan que, si bien lo intentó, no fue capaz de materializar sus ocasiones en el resto del encuentro. Con esta derrota, el Bergantiños cede el tercer puesto en la tabla clasificatoria al Orzán, situándose cuarto con diez puntos, ocho goles a favor y cinco en contra.

En la próxima jornada las carballesas visitan al colista, un Sárdoma que tan solo ha conseguido un punto en lo que va de competición y que saldrá a por todas. Las rojillas también irán a por todas, tratando de romper la mala racha de las últimas jornadas.