El Club do Mar se impone al Muxía con un doblete de Totó

Club do Mar y Muxía, en la pasada jornada

El Club do Mar se impuso 2-0 en el derbi ante el Muxía, en la novena jornada de Primera Futgal, en la que la Esteirana se llevó el duelo ante el Tordoia (0-1) y en la que también ganó el Castriz al Calo (3-2). Por el contrario, derrotas a domicilio de Camariñas y Fisterra.

Un doblete de Totó dio el triunfo al Club do Mar de Caión ante el Muxía en el Municipal larachés. Los goles llegaron en la segunda mitad, concretamente en los minutos 52 y 69. Tres puntos para un Club do Mar que ocupa la novena plaza en la tabla clasificatoria.

En el otro derbi de la jornada, la Esteirana venció 0-1 en el campo del Tordoia con un tanto de Toni González Lago, que llegó en el minuto 25.

Por otro lado, un necesitado Castriz sumó tres puntos en casa ante el Calo en un igualado duelo. Comenzaron ganando los locales al anotar Marcos Corzón en el minuto 17. El Calo le daba la vuelta al marcador anotando en los minutos 22 y 68. Hubo que esperar al 68 para que el Castriz pusiese de nuevo las tablas en el marcador, por medio de las botas de Carlos, en el 82. El tanto de la victoria del Castriz llegó en el minuto 90 con un gol en propia meta del visitante Xoán Blanco.

Derrota para el Camariñas en su visita al Queixas por 5-2. Comenzaron ganando los camariñáns al marcar Mario Suárez cuando tan solo iban cuatro minutos de juego. Tan solo le duró tres minutos la alegría a los de la Costa, pues Kevin Naya empataba. Dos mazazos ponían el 3-1 en el marcador, que Javier Antelo recortaba al 3-2 con el que se llegaba al descanso. En la segunda parte, el Queixas fue el dueño del partido anotando otros dos goles que sentenciaron el duelo y que dejan al Camariñas en la decimotercera plaza.

Finalmente, el Fisterra cayó 5-1 en su visita al Vizoño. Los locales anotaban en los minutos 14 y 30, llegando 2-0 al descanso. Tras el paso por vestuarios el Viñozo amplió distancias hasta el 4-0 que dejaba ya sentenciado el partido. Adrián López anotaba el tanto visitante en el 85, pero los locales cerraron el marcador en el definitivo 5-1. Cuatro equipos de la Costa cierran la tabla clasificatoria: Muxía, Fisterra, Castriz y Esteierana, con 8, 7, 6 y 5 puntos, respectivamente.