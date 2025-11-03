Mi cuenta

Deportes

El Lubiáns suma ante el Oleiros su tercer triunfo consecutivo

Los carballeses ganaron 6-3

Rosa Balsa Silveira
03/11/2025 10:48
Uno de los goles del Lubiáns ante el Oleiros
Raúl López

El Lubiáns sumó ante el Oleiros su tercera victoria consecutiva y la cuarta de la temporada, que le mantiene en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria con trece puntos, empatado con el Oviedo Booling. Los carballeses están a tres puntos de distancia del segundo puesto, que ocupa el Ordes, y a cinco del liderato, en el que está firmemente instalado el Oviedo Roller.

 Encuentro muy disputado el que enfrentó el pasado sábado en el Carballo Calero al Lubiáns y al Oleiros, con triunfo local por 6-3. Comenzaron adelantándose los visitantes con un gol de Martín Payero cuando apenas iban cuatro minutos de juego. Álvaro Trigo ponía el empate en el marcador, resultado con el que se llegaba al descanso.

Precisamente, en el descanso se llevó a cabo un homenaje al exalcalde de Carballo, Evencio Ferrero, en reconocimiento a su apoyo a la cultura del deporte en el municipio durante los 22 años que fue regidor. 

Tras el paso por vestuarios, Chipi adelantaba al Lubiáns, que le daba así la vuelta al marcador. El Oleiros apretó entonces y Martín Payero hacía el segundo. La igualdad que hasta el momento se reflejaba en el marcador se rompió con los siguientes tantos de Álex Novoa, Álex Pérez y el capitán, Manu Ruibal, que ponían muy favorable el encuentro para los de Carballo (5-2). Eudald Cañete, exjugador del Lubiáns, recortaba distancias al anotar un penalti. Hugo Naveira cerraba el marcador, con un nuevo triunfo para los de Ramón Canalda.

