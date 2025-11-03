Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Volei Dumbría cae en una difícil salida a Boiro

Quinta plaza para los de la Costa da Morte

Rosa Balsa Silveira
03/11/2025 10:53
El Volei Dumbría ante el Boiro
El Volei Dumbría ante el Boiro
Damián Avilés

El Volei Dumbría perdió 3-1 el fin de semana en una complicada salida a la pista del Rotogal Boiro, que se sitúa líder invicto del grupo A de la Súperliga Masculina 2. Comenzaron bien los de Marco Senra, llevándose el primer set por 21-25. Lo que pudo ser el 0-2 para el Dumbría terminó con un 24-23 para el Boiro, marcando así un punto de inflexión en el partido y fraguando la remontada de los locales. Los dos siguientes sets fueron para el Boiro, por 25-16 y 25-18. Con este resultado, el Dumbría se sitúa en la quinta plaza.

Te puede interesar

Hospital Universitario de A Coruña, Chuac

Siguen ingresados en la UCI en el Chuac dos de los heridos tras chocar dos vehículos en Carballo
Europa Press
Bergantiños y Orzán, en As Eiroas

El Bergan cae a la cuarta posición tras perder 0-1 ante el Orzán
Redacción
Club do Mar y Muxía, en la pasada jornada

El Club do Mar se impone al Muxía con un doblete de Totó
Redacción
CB Laracha y Seis do Nadal

Derrota del Laracha ante el líder
Redacción