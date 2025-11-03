El Volei Dumbría cae en una difícil salida a Boiro

El Volei Dumbría ante el Boiro Damián Avilés

El Volei Dumbría perdió 3-1 el fin de semana en una complicada salida a la pista del Rotogal Boiro, que se sitúa líder invicto del grupo A de la Súperliga Masculina 2. Comenzaron bien los de Marco Senra, llevándose el primer set por 21-25. Lo que pudo ser el 0-2 para el Dumbría terminó con un 24-23 para el Boiro, marcando así un punto de inflexión en el partido y fraguando la remontada de los locales. Los dos siguientes sets fueron para el Boiro, por 25-16 y 25-18. Con este resultado, el Dumbría se sitúa en la quinta plaza.