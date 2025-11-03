Recepción a Brais Pensado en el Concello de Carballo

Brais Pensado con el alcalde y el concejal de Deportes de Carballo Mar Casal

El carballés Brais Pensado, deportista júnior del club Sysca, fue recibido este lunes en el Concello por el alcalde, Daniel Pérez, y el concejal de Deportes, Daniel Barreiro, quienes le felicitaron por su éxito en el europeo de salvamento y socorrismo y le desearon suerte de cara al mundial, en el competirá nuevamente con España, del 23 de noviembre al 1 de diciembre en Nueva Zelanda.

Brais Pensado se colgó cinco medallas en el Campeonato de Europa júnior disputado el pasado septiembre en Polonia, donde compitió con la selección española. A nivel individual, el carballés ganó la plata en ski y el bronce en sprint individual; junto al resto de la selección, consiguió una plata en el relevo de ocean dos bronces en relevo sprint y en rescate con tabla.

El joven deportista fue recibido en la alcaldía y firmó en el Libro de Honra del Concello. Pensado escribió palabras de agradecimiento al Concello por el apoyo a este deporte, facilitando las instalaciones para entrenar y competir. También agradeció el respaldo de su club, el Sysca, en todos los ámbitos “deste espectacular deporte”. Se acordó también de “toda esa canteira que vén apretando a tope” y de todas esas personas que hoy en día compiten en categorías superiores y que “crearon uns recursos, métodos de adestramento e emocións como club e como persoas que axudaron a transformar este deporte”. Y es que, señaló el joven socorrista, “por riba de toda rivalidade nas competencias podemos notar unha grandiosa amizade entre todos e todas”.

Por su parte, el alcalde, Daniel Pérez, resaltó el “moi bo traballo” que el Sysca viene haciendo desde hace años a nivel deportivo y social. “Creo que o exemplo máis claro sodes ti, Gabriel (Rodríguez) ou Andrea (Goimil), deportistas dun nivel cada vez maior, cunha proxeción moi grande”, señaló.

La próxima cita para Brais Pensado será el Campeonato del mundo en Nueva Zelanda. “Aí imos a disfrutar e aprender desta xente porque os países más top van estar aí”, afirmó el joven deportista, nacido en Barcelona en 2008, pero que llegó a Razo (Carballo) con apenas un año.