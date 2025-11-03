Triunfo del Xiria en un duelo igualado ante el Teucro

La plantilla del Xiria celebra su triunfo ante el Teucro Raúl López

El Calvo Xiria sumó su cuarta victoria de la temporada (27-24) en un igualado duelo ante el Lirón Teucro disputado el pasado sábado en el Vila de Noia. Ambos conjuntos llegaban con la necesidad de ganar para mejorar su posición en la tabla, por lo que ofrecieron un partido vibrante y muy disputado.

El Xiria saltó a la pista con intensidad y comenzó adelantándose 2-0, tantos a los que rápidamente respondía el Teucro. Los pontevedreses, apoyados por el buen hacer de su portero, tomaban la delantera con la máxima ventaja que llegarían a tener en todo el partido (3-6).

El Xiria lograba poner de nuevo la igualada (6-6). Llegaron entonces unos momentos de intercambio de goles, en los que el equipo verdinegro fue a remolque, un gol abajo. Fue así hasta que, con la defensa forzando pérdidas del rival y con las paradas de Antonio Mato en la portería, el Xiria tomaba el mando en el marcador (12-11) y llegaba al descanso con tres de ventaja (15-12).

La diferencia del Xiria aumentaba a cuatro goles nada más comenzar la segunda parte. Sin embargo, el Teucro reaccionó y fue acercándose. Pasado el minuto trece se igualaba la contienda (19-19), con un marcador muy apretado, en el que cada jugada valía oro. Así las cosas, el Teucro tomaba el mando en el marcador (22-23) cuando tan solo restaban tres minutos para el pitido final. Fue entonces cuando el Xiria supo gestionar bien el partido, con un parcial de 5-1. Tras igualar nuevamente, dos recuperaciones de la defensa se convertían en sendos goles rápidos al contragolpe, que ponían el 25-23 en el marcador. Recortaba el Teucro, pero los locales sentenciaban con dos tantos.

Con este resultado, el Xiria escala dos posiciones en la tabla clasificatoria y se sitúa séptimo con diez puntos, tras cuatro victorias y otras tantas derrotas.