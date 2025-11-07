Mi cuenta

El Basket Xiria, a por la sexta en casa ante el Universidad de Oviedo

Duelo entre el líder y el tercer clasificado en una apretada zona alta de la tabla

Rosa Balsa Silveira
07/11/2025 22:10
El XXiria, en un pasado encuentro, juega este sábado en casa
El XXiria, en un pasado encuentro, juega este sábado en casa
Raúl López Molina

El Calvo Basket Xiria quiere seguir en la nube. Los carballeses reciben este sábado (pabellón Vila de Noia, 17.15 horas) al Universidad Oviedo, en la sexta jornada de liga de 3ªFEB, con el objetivo de defender el liderato y seguir contando sus partidos por victorias.

 Los de Héctor Méndez encabezan el grupo con diez puntos e imbatidos en una apretada zona alta. A solo un punto de distancia le persiguen el Marín Ence Peixelago y el Universidad de Oviedo. Por detrás, a dos puntos, están el Xoborg salmantino, Caja Rural RDL y Santo Domingo de Betanzos. Por ello, el encuentro de esta tarde se prevé muy disputado e igualado. 

