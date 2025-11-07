El Basket Xiria, a por la sexta en casa ante el Universidad de Oviedo

El XXiria, en un pasado encuentro, juega este sábado en casa Raúl López Molina

El Calvo Basket Xiria quiere seguir en la nube. Los carballeses reciben este sábado (pabellón Vila de Noia, 17.15 horas) al Universidad Oviedo, en la sexta jornada de liga de 3ªFEB, con el objetivo de defender el liderato y seguir contando sus partidos por victorias.

Los de Héctor Méndez encabezan el grupo con diez puntos e imbatidos en una apretada zona alta. A solo un punto de distancia le persiguen el Marín Ence Peixelago y el Universidad de Oviedo. Por detrás, a dos puntos, están el Xoborg salmantino, Caja Rural RDL y Santo Domingo de Betanzos. Por ello, el encuentro de esta tarde se prevé muy disputado e igualado.