El Calvo Escola Lubiáns visita al Urdaneta vasco

El Lubiáns, en la pasada jornada ante el Oleiros Raúl López Molina

El Calvo Escola Lubiáns tiene este sábado desplazamiento a Bilbao, para medirse al CD Urdaneta en la séptima jornada de liga en la OK Liga Bronce. El partido será a las 18.00 horas.

Los carballeses buscan enlazar su tercera victoria consecutiva tras imponerse en las dos últimas jornadas en la pista del Compañía de María y en el Carballo Calero ante el Oleiros.

El Lubiáns no lo tendrá fácil a pesar de la clasificación de su rival –que ocupa la penúltima plaza con solo cuatro puntos–, ya que el conjunto vasco afronta este duelo con la necesidad imperiosa de salir de la zona de descenso directo.