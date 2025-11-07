Mi cuenta

Diario de Ferrol

Deportes

Frank Uwumiro se une a la ofensiva del Bergantiños

El jugador nigeriano es un punta de gran envergadura

Redacción
07/11/2025 21:14
Frank Uwumiro, con la camiseta del Bergan
Frank Uwumiro, con la camiseta del Bergan
JORGE INSUA

El Bergantiños ha confirmado la llegada de un nuevo fichaje. Frank Uwumiro, delantero centro de 20 años procedente de Enugu, Nigeria, se incorpora al equipo de Simón Lamas para reforzar la delantera y aportar alternativas en un momento de gran rendimiento del conjunto rojillo.

Uwumiro llega desde el Ranger Internacional de la Primera División nigeriana, donde era titular y tuvo la oportunidad de marcar un gol en la Champions League africana. 

Con casi dos metros de altura, se trata de un punta de gran envergadura que promete hacerse notar dentro del terreno de juego. Será un nombre más en la competencia por la posición actualmente ocupada por Isma Cerro y Darío Germil. Aunque todavía deberá adaptarse al fútbol español, su integración se facilita gracias a la presencia de Daniel Onyia, su excompañero en Nigeria, quien puede ser un apoyo importante para su integración. 

El debut de Uwumiro podría no llegar de inmediato, pero su incorporación refuerza el optimismo del Bergantiños en esta etapa de la temporada. El equipo ha mostrado un gran momento anímico, que se pondrá a prueba este domingo (12.00) ante un Fabril que, aunque ha ido de más a menos en la temporada, sigue siendo un rival sólido. Además, el partido tendrá un plus especial por la cercanía entre As Eiroas y Abegondo, convirtiéndose en un duelo que promete emociones de principio a fin. 

