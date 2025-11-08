Mi cuenta

Deportes

El Bergan afronta con ilusión el derbi ante el Fabril

El duelo, este domingo en Abegondo

Redacción
08/11/2025 22:33
Marru, máximo anotador del Bergan, celebrando un gol esta temporada
Raúl López

El Bergantiños visita al Fabril en la décima jornada de liga en Segunda RFEF, que se disputa este domingo en el Campo Arsenio Iglesias de Abegondo (12.00 horas). 

 “Es un equipo muy compacto, tanto en ataque como en defensa, siempre con las líneas muy juntas. Defiende con mucha gente por detrás de la pelota, aunque a veces también va a presionar arriba”, apunta Manuel Pablo sobre el rival, un Bergantiños que ha incorporado esta semana al lateral derecho exfabrilista Marc Lachèvre y al delantero Frank Uwumiro. 

Por su parte, el técnico rojllo, Simón Lamas, afronta el duelo con entusiasmo y con la vista puesta más en las sensaciones que en la tabla: “É un partido bonito, ilusionante, que nos apetece moito xogar. Os dous equipos estamos nun bo momento clasificatorio. A nivel de puntos non é un partido decisivo, pero si importante para medir o noso nivel, para comprobar as sensacións que podemos ofrecer nun escenario como este e ante un rival de tanto nivel” “O Fabril, sobre todo no plano ofensivo, ten moitísimo talento individual. É, probablemente, un dos mellores equipos da categoría. Vai esixir moito en defensa, teremos que estar moi ordenados, pero tamén ser valentes co balón, ter capacidade para facerlles dano e desaxustalos”, apunta sobre lo que espera del duelo el técnico rojillo. 

Marc Lachèvre, última incorporación del Bergan
Cedida

