El Lubiáns gana al Urdaneta y se coloca tercero en la tabla

El Lubiáns, celebrando un gol de esta temporada Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns se impuso este sábado por 1-3 en su visita al Urdaneta bilbaíno, logrando así su cuarta victoria consecutiva y la quinta de la temporada. Los carballes escalan un puesto hasta la tercera plaza –con 16 puntos– después de la derrota del Oviedo Booling en la pista del Rochapea.

Álex Novoa abría el marcador para el Lubiáns y poco después Álex Pérez anotaba el segundo de los carballeses. Román García recortada distancia para los locales. Y todo ello en los seis primeros minutos de partido. Con este resultado se llegaba al descanso. En la segunda parte, sin cambios en el marcador, hasta que llegó el 1-3 definitivo, anotado por Gorka Oliveira en el lanzamiento de una falta.