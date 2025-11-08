Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Lubiáns gana al Urdaneta y se coloca tercero en la tabla

Cuarto triunfo consecutivo de los carballeses

Rosa Balsa Silveira
08/11/2025 20:37
El Lubiáns, celebrando un gol de esta temporada
El Lubiáns, celebrando un gol de esta temporada
Raúl López

El Calvo Escola Lubiáns se impuso este sábado por 1-3 en su visita al Urdaneta bilbaíno, logrando así su cuarta victoria consecutiva y la quinta de la temporada. Los carballes escalan un puesto hasta la tercera plaza –con 16 puntos– después de la derrota del Oviedo Booling en la pista del Rochapea. 

Álex Novoa abría el marcador para el Lubiáns y poco después Álex Pérez anotaba el segundo de los carballeses. Román García recortada distancia para los locales. Y todo ello en los seis primeros minutos de partido. Con este resultado se llegaba al descanso. En la segunda parte, sin cambios en el marcador, hasta que llegó el 1-3 definitivo, anotado por Gorka Oliveira en el lanzamiento de una falta. 

Te puede interesar

Inauguración de las jornadas

Axober celebra una exitosa jornada sobre sostenibilidad con proyección de futuro
Redacción
Marru, máximo anotador del Bergan, celebrando un gol esta temporada

El Bergan afronta con ilusión el derbi ante el Fabril
Redacción
Magosto en Zas

Magosto en las Torres do Allo
Redacción
Darnell Snyers fue, junto a Carlos Varela, el máximo anotador del encuentro

Sexta victoria para el Basket Xiria en un igualado y disputado duelo ante el Universidad de Oviedo
Rosa Balsa Silveira