Sexta victoria para el Basket Xiria en un igualado y disputado duelo ante el Universidad de Oviedo

Darnell Snyers fue, junto a Carlos Varela, el máximo anotador del encuentro Raúl López

Un gran Calvo Xiria se impuso este sábado al Universidad de Oviedo por 94-82 en un encuentro igualado y muy disputado en el pabellón Vila de Noia. Sexta victoria para los carballeses, que se mantienen invictos al frente de la tabla, con doce puntos.

El Universidad de Oviedo llegaba a Carballo con el objetivo de romper la racha de pleno de victorias del Xiria. Los ovetenses se lo pusieron muy difícil a los locales, en un partido con alternancias en el marcador, que se decidió en un gran último cuarto.

La igualdad fue la nota dominante en el primer período, sin un dueño claro en el electrónico y que se llevaron los visitantes por 19-21. En el segundo cuarto, el Universidad de Oviedo se ponía ocho arriba (23-31) ante un Xiria que fue a remolque hasta los cuatro minutos finales. Fue entonces cuando los de Héctor Méndez hicieron un parcial de 14-0 que les ponía 39-33. El rival apretó y, así las cosas, se llegaba al descanso con un ajustado 41-40.

El tercer cuarto volvió a ser de alternancias en el marcador. El Universidad de Oviedo se ponía otra vez ocho arriba (47-55) y nuevamente el Xiria le daba la vuelta al marcador, para finalizar este período con 62-61. Se llegaba al último cuarto con el partido muy abierto y todo por decidir. Comenzaba ajustado el cuarto, pero el Xiria no estaba dispuesto a ceder en su feudo y fue poniendo tierra de por medio, hasta el definitivo 94-82 tras su mejor cuarto, en el que mandó por 32-21.

En cuanto a las estadísticas del encuentro, Carlos Varela y Darnell Snyers fueron los máximos anotadores con 18 puntos cada uno. Igualdad entre ambos equipos en los tiros libres, con una eficacia del 62% para el Xiria (anotó 22 de 35) y del 63% para su rival. En los lanzamientos triple, el Xiria acertó un 33% (ocho de 24) por un 29% del Oviedo. Dominio carballés en los rebotes, con 43 (once en ataque y 32 en defensa) por 36 de su contrincante. También mandó el Xiria en las asistencias, con 19 por 8 de su rival.

En la próxima jornada toca visitar al Marín Ence Peixegalego, en otro duelo en la zona alta de la tabla que se prevé también muy disputado.